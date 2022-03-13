حسن مصطفى عن عقوبات اتحاد اليد على روسيا: أتمنى عدم خلط السياسة بالرياضة

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أنه لابد عدم خلط السياسة بالرياضة والقرارات التي تم اتخاذها من قبل الاتحادات الدولية المختلفة ضد روسيا بسبب الأحداث الأخيرة.

وأضاف حسن مصطفى في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي:"هذا ما تحدثت عنه في الاجتماع الأخير مع رئيس اللجنة الأولمبية وهذه كانت وجهة نظري بأن الرياضة تصلح ما تفسده السياسة".

وتابع :"اقترحت بوجود لجنة من أجل مناقشة مثل هذه الأمور، الرياضة تقرب الشعوب ولا تفرق ولا دخل لها بالسياسة".

واختتم :"القرار الذي تم اتخاذه من اللجنة الأولمبية بعدم مشاركة روسيا في البطولات المختلفة جاء بالأغلبية ولكن تحدثت وأبديت وجهة نظر ورفضي لهذا الأمر وعدم خلط السياسة بالرياضة".