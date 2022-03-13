موريتانيا ومالي تقرران تشكيل لجنة تحقيق في مقتل موريتانيين وتنظيم دوريات مشتركة على الحدود

أكدت الحكومتان الموريتانية والمالية أنهما شكلا لجنة مشتركة تكلف بالتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت قبل أيام، تتعلق بفقد موريتانيين على الأراضي المالية.

جاء ذلك في بيان مشترك نشر مساء اليوم السبت في نواكشوط في ختام زيارة قام بها لموريتانيا وفد مالي رفيع المستوى.

وقال البيان الذي وقعه وزير الدفاع الموريتاني جنانه ولد سيدي ووزير خارجية مالي عبد الله جوب انه وسعيا إلى حفظ العيش المشترك وعلاقات الأخوة وحسن الجوار التليدة بين البدين، ذكر الطرفان بضرورة العمل سويا بصورة تمكن من تفادي تكرار هذه الأعمال التي تمس أرواح المواطنين الموريتانيين في مالي وممتلكاتهم اتفق البلدان على إنشاء بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة، وتمارس مهمتها في أقرب الآجال وإبلاغ الجانب الموريتاني بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص أحداث 17 يناير 2022 في اقور.

كما اكد البيان معاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية وإنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة، بصورة فعالة، دون تكرار مثل هذه الأحداث وتنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي.