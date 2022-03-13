العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بالطريق العام في الغربية

عثر أهالي قرية سملا التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، على طفلة رضيعة حديثة الولادة بالحبل السري، وملفوفة في غطاء وملقاة في الطريق العام.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز قطور، بورود بلاغات من الأهالي بعثورهم على طفلة حديثة الولادة بجوارها الحبل السري عقب سماع صرخات أثناء مرورهم في ذات المنطقة بقرية سملا.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز قطور إلى محل البلاغ، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة بجوارها الحبل السري مربوط بخيط وملفوفة "بترينج بيتي" وغطاء لونه أحمر، وبالكشف عليها تبين أيضا عدم وجود أصابات ظاهرية وبحالة صحية جيدة، كما لا توجد معها أي بيانات تدل على هويتها.

وتم نقل الطفلة الى المستشفى المركزي بقطور؛ لتوقيع الكشف عليها ثم نقلها الى إحدى دور رعاية الأطفال.

وتكثف مباحث مركز قطور من جهودها لمعرفة هوية الطفلة وضبط المتسببن فى ألقائها بالطريق العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.