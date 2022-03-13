ما أبرز قطاعات البورصة المستفيدة من الأزمة الأوكرانية؟

واصلت أسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية المرتبطة بإنتاج المعادن والأسمدة والبتروكيماويات، تسجيل ارتفاعات، مستفيدة من زيادة أسعار منتجاتها عالميا نتيجة تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية، وهو ما رفع توقعات بزيادة أرباحها، متجاهلة الهبوط الحاد والمتواصل الذى تتعرض له السوق، وإن كان المؤشر الرئيسى قد ارتفع بنسبة محدودة أمس.

وتباين أداء مؤشرات البورصة فى نهاية تعاملات أمس، حيث صعد مؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 0.26% ليغلق عند 10480.67 نقطة بينما تراجع المؤشر «إيجى إكس 100» بنسبة 1.12% ليغلق عند 2783.87 نقطة وتراجع المؤشر «إيجى أكس 70» بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 1842.17 نقطة.

وتعرضت البورصة المصرية لانخفاضات فى مؤشراتها منذ اندلاع الازمة الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع هبوط البورصات العالمية، وتراجع المؤشر الرئيسى «إيجى أكس 30» 7.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى مستويات 10454 نقطة، إلا أن أسهم عدد من الشركات خاصة قطاع البتروكيماويات والموارد الأساسية، كانت تسجل أسعارها ارتفاعات قوية.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن هناك أسهما فى البورصة اتخذت منحنى الارتفاع على عكس الاتجاه العام للسوق، منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية، وهى أسهم الشركات المرتبطة بإنتاج المعادن من الحديد والألومنيوم، وشركات الأسمدة والبتروكيماويات، بعد الصعود الرهيب فى أسعار منتجاتها عالميا وزيادة الطلب عليها، ما دفع التوقعات نحو زيادة أرباح تلك الشركات.

وتابع «إبراهيم»، فى تصريح لـ«الشروق»، «لأول مرة نرى تحركات على أسهم أبوقير للاسمدة لم تحدث من قبل لتحقق مستويات سعرية غير مسبوقة بعد توقعات بأن تستفيد الشركة من ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا مع حظر أوكرانيا تصديرها، كما تحركت الأسهم المرتبطة بإنتاج المعادن الحديد والالومنيوم مثل حديد عز الذى ارتفع من 13 إلى 15 جنيها مع زيادة أسعار الحديد فى السوق المحلية إلى مستويات قياسية تجاوزت 17 ألف جنيه، بعد ارتفاع خامات الإنتاج عالميا، ومصر للألومنيوم الذى استفاد من ارتفاع أسعار خام الألومنيوم عالميا إلى أكثر من 4 آلاف جنيه للمرة الأولى منذ سنوات لترفع الشركة معها أسعار منتجاتها للسوق المحلية، ويصعد السهم قرب مستويات 26 جنيها، مشيرا إلى أن أسهم قطاع البتروكيماويات تأثرت إيجابيا بصعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تحدث منذ 14 عاما، مثل القلعة وسيدى كرير قبل أن تعاود أسعارها التراجع.

وبلغ إجمالى قيم التداولات بالبورصة بنهاية تعاملات أمس الأحد 13.687 مليار جنيه، منها على الأسهم 567 مليون جنيه وعلى السندات 13.120 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الافراد والمؤسسات الأجانب على الأسهم بالبورصة نحو البيع بصافى 66.3 مليون جنيه، وتعاملات العرب نحو البيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، تعاملات المصريين نحو الشراء بقيمة 69.8 مليون جنيه.

وعلى صعيد السندات مالت تعاملات مؤسسات الأجانب للبيع بقيمة 7.6 مليار جنيه واتجهت معاملات مؤسسات العرب نحو البيع خلال الجلسة بقيمة 489.9 مليون جنيه والمصريين للشراء بقيمة 8.1 مليار جنيه.