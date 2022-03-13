صدمة جديدة للإسماعيلي عقب إصابة نجمه أمام بتروجت

صدمة جديدة تعرض لها فريق الإسماعيلي بعدما غادر عبدالرحمن مجدي جناح الفريق مباراة بتروجت في كأس مصر، متأثرا بإصابة قوية بعد دقائق من مشاركته كبديل.

وظهر عبدالرحمن مجدي متأثرا بالإصابة، ولم يستطع الوقوف على قدمه مشتكيا من آلام عضلية قوية بجانب آلام في الكاحل، وغادر عبدالرحمن مجدي بعد دقائق من مشاركته في مباراة بتروجيت لصالح وجيه عبدالحكيم.

ومن المنتظر أن يخضع عبدالرحمن مجدي لفحص طبي لتحديد مدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

ويعاني الإسماعيلي بشكل واضح في الدوري المصري ويحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط، وعاد عبدالرحمن مجدي صاحب الـ24 عامًا من إصابة طويلة في العام الجاري.