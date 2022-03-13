 صدمة جديدة للإسماعيلي عقب إصابة نجمه أمام بتروجت - بوابة الشروق
الأحد 13 مارس 2022 12:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

صدمة جديدة للإسماعيلي عقب إصابة نجمه أمام بتروجت

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 12:06 ص | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 12:06 ص

صدمة جديدة تعرض لها فريق الإسماعيلي بعدما غادر عبدالرحمن مجدي جناح الفريق مباراة بتروجت في كأس مصر، متأثرا بإصابة قوية بعد دقائق من مشاركته كبديل.

وظهر عبدالرحمن مجدي متأثرا بالإصابة، ولم يستطع الوقوف على قدمه مشتكيا من آلام عضلية قوية بجانب آلام في الكاحل، وغادر عبدالرحمن مجدي بعد دقائق من مشاركته في مباراة بتروجيت لصالح وجيه عبدالحكيم.

ومن المنتظر أن يخضع عبدالرحمن مجدي لفحص طبي لتحديد مدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

ويعاني الإسماعيلي بشكل واضح في الدوري المصري ويحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط، وعاد عبدالرحمن مجدي صاحب الـ24 عامًا من إصابة طويلة في العام الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك