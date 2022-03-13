لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، مع اقتراب المدة المحددة بشأن موعد تجديد باقة الهاتف المنزلي، يتطلع الآلاف من المواطنين إلى معرفة كيفية تسديد تكاليف شهر مارس الجاري، ونركز فى السطور التالية على الوسيلة التى من خلالها يمكن دفع الفاتورة.

ويستعمل الآلاف من المواطنين فى مصر التليفون الأرضي، إذ يعد من أبرز وسائل التواصل بين المواطنين، بالرغم من اتساع رقعة استخدام الهاتف المحمول بين ملايين المواطنين.

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

هذا وتعد شركة المصرية للاتصالات واحدة من أكبر شركات الاتصال فى مصر والشرق الأوسط، إذ يتصل وجود الهاتف المحمول بعمل «وصلة» للإنترنت المنزلي.

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ونشير فى السطور التالية إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وخطوات السداد الإلكتروني بدلًا من التوجه إلى أحد الفروع والقيام بالتسديد فى ظل حفاظ المواطنين على مسافات التباعد الاجتماعي.

وللدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي يمكن الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

خطوات تسديد فاتورة التليفون الأرضي

وبعد الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، تقوم باتباع الاجراءات التالية:-

- اكتب رقم الهاتف الأرضي إلى جانب كود المحافظة

- اضغط على أيقونة «اظهر الفواتير».

- قم باختيار السداد الإلكتروني

- سجل رقم الفايز التى سيتم سحب منها المبلغ المطلوب.

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كما يمكن أن يتم تسديد فاتورة الهاتف الأرضي من خلال إحدى المحال التى تتيح خاصية «فوري»، فقط تقدم رقم الهاتف والكود الخاص بالمنطقة ومن ثم تقوم بالدفع فورًا.