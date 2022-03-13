اكتشاف برنامج قرصنة يستهدف منظمات الإغاثة في أوكرانيا

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أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفسز" (أيه.دبليو.إس) التابعة لمجموعة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم اكتشاف عدة نسخ من برنامج قرصنة يستهدف المنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والإغاثة التي تقدم المساعدات لأوكرانيا.

وفي حالات أشد خطورة استهدف البرنامج جهود هذه المنظمات لتوفير الإمدادات الطبية والغذائية والملابس للمحتاجين في أوكرانيا.

وقالت خدمة "أيه.دبليو.إس" في بيان "فرقنا ترى أنشطة ومحاولات قرصنة رقمية تقوم بها عدة جهات حكومية تتولى الخدمة مراقبة أنشطتها... نعمل من خلال شراكة وثيقة مع مؤسسات تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا من التصدي لأي هجمات إلكترونية وكذلك مع المنظمات الإغاثية في أوكرانيا وحول العالم لتبادل المعلومات بطريقة فورية ومناسبة" بشأن محاولات القرصنة واختراق أنظمة المعلومات.

كما أشار بيان أمازون للحوسبة السحابية إلى أن أيه.دبليو.إس تتعاون أيضا مع المنظمات غير الحكومية في المنطقة للمساعدة في توفير الاحتياجات الانسانية للأوكرانيين.

وقد تبرعت شركة أمازون بخمسة ملايين دولار لدعم المتضررين من الغزو الروسي لأوكرانيا.