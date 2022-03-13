تحقيقات وفاة حارس الأهلي: مر بحالة اكتئاب قبل سقوطه من شرفة منزله

كشفت تحريات مباحث القاهرة التى أجُريت فى واقعة سقوط حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2003، أنه كان يمر بحالة اكتئاب في الفترة الأخيرة قبل سقوطه من شرفة منزله بمنطقة عين شمس.

وتستمع النيابة لأقوال أسرة الحارس الشاب وأصدقائه وزملائه لمعرفة سبب سقوطه من شرفة منزله، والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، بسقوط شاب من شرفة منزله أسفر عن إصابته بجروح وكدمات ونزيف داخلى مما أدى إلى وفاته فور وصوله إلى المستشفى، وفور انتقال قوات الأمن تبين أن الشاب حارس أحد الأندية الشهيرة، سقط من شرفة المنزل وتبين من التحريات أنه كان يمر بحالة اكتئاب قبل سقوطه، وأمر مدير الأمن بإحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وأكد الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحاً أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.

وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي ٢٠٠٣ خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق.