تقرير حقوقي: مقتل وإصابة 341 مدنيا في تعز بنيران مليشيا الحوثي خلال 2021

كشف تقرير حقوقي عن مقتل وإصابة 341 مدنيا في تعز اليمنية خلال العام الماضي بنيران مليشيا الحوثي المصنفة وفق مجلس الأمن "منظمة إرهابية".

وتسببت ميلشيا الحوثي -وفقا للتقرير الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن وأوردته قناة اليمن الفضائية- في مقتل 114 مدنيا بينهم 9 نساء و29 طفلا، وإصابة 227 مدنياً بينهم 68 طفلا و32 امرأة.

وأوضح التقرير أن نحو 34 مدنيا بينهم 13 طفلا و6 نساء قُتلوا جراء استهدافهم المباشر بمختلف القذائف الثقيلة والمتوسطة، فيما سقط 24 مدنيا بينهم طفلان بالرصاص المباشر، وسقط 14 مدنيا بينهم 7 أطفال وامرأتان بالقنص المباشر من قبل قناصين حوثيين، فيما قتل نحو 20 مدنيا بينهم امرأة و4 أطفال جراء انفجار الألغام، وقتل طفل واحد جراء انفجار قنبلة يدوية، فيما قتل مدنيان جراء عبوة ناسفة.

ورصد التقرير إصابة 98 مدنيا بينهم 33 طفلا و15 امرأة، بمدفعية الحوثيين، فيما تسبب قناصون بإصابة نحو 44 مدنيا بينهم 18 طفلا و13 امرأة، كما أصيب 11 مدنيا بينهم 3 أطفال برصاص مباشر، وأصيب 45 مدنيا بينهم 11 طفلا وامرأتان جراء الألغام، و21 مدنيا جراء انفجار قنابل يدوية، إلى جانب إصابة مدنيين اثنين آخرين جراء العبوات الناسفة التي تزرعها المليشيا.

وأصيب 3 مدنيين بينهم طفلان دهسا بطقم عسكري حوثي، إضافة إلى إصابة 4 آخرين بينهم امرأتان وطفل واحد في حوادث أخرى.