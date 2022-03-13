الناتو يحذر من استخدام روسيا أسلحة كيماوية في هجومها على أوكرانيا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج، من استخدام روسيا لأسلحة كيماوية في أعقاب هجومها على أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج -وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد- إن خطوة كهذه ستكون جريمة حرب، واصفا المزاعم حول معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في أوكرانيا بـ"السخيفة"، وأنه يجب التحلى باليقظة لأنه من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية.

على صعيد متصل، يستعد حلف الناتو وشركاؤه غدا الإثنين في البدء بتدريبات دفاعية كبيرة في النرويج؛ لاختبار قدراتهم على مساعدة الدول الشريكة، وجعل الجيوش الغربية أكثر صلابة في القتال برا وبحرا وجوا، مشيرا إلى أن تلك المناورات كانت مقررة منذ فترة طويلة لكن الغزو الروسى يعطيها أبعاد خاصة.

ويشارك بالمناورات نحو 30 ألف عسكرى و200 طائرة ونحو 50 بارجة من 27 دولة.