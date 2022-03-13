برعت فتاة من مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، في رسم العديد من المشاهير مثل محمد صلاح، وشيرين، في لوحات فنية أظهرت فيها إبداعها وجمال فنها، ما جعل الكثيرين يشيدون بروعة رسمها وإحساسها العالي في إظهار تفاصيل رسوماتها.

قالت مادلين عماد، التي لا تتجاوز الـ 22عامًا، إنها حاصلة على دبلوم صناعي، وكانت تميل لرسم الأشياء التي تجذبها منذ الصغر فكانت ترسم على الورق حتى وصلت إلى أنها أصبحت ترسم على الأخشاب، والملابس، وتصنع الحلي اليدوي وكل فنون الهاند ميد، على الرغم من أن دراستها كانت ومازالت بعيدة عن موهبتها، لكونها تستكمل دراستها الجامعية بكلية التربية "رياض أطفال".

وأوضحت "مادلين" لـ"الشروق" اليوم الأحد ، أنها نمت هوايتها بنفسها، وبدأت في تعليم الأطفال فنون الرسم مجانًا، وحصلت على المركز الأول في مسابقة الإبداع، وأيضًا المركز الأول في مسابقة الفنون، وجرى تكريمها من قبل المسئولين بالمحافظة.

وأشارت إلى أنها بدأت الأعمال اليدوية على العديد من الخامات كالأخشاب والطين الأسواني والورق المقوي والملابس والأقطان وغيرها، لافتة إلى أنه في البداية كانت مجرد هواية ولكن مع أعباء الحياة والمسئوليات بدأت مشروعها بعد تشجيع زوجها.

وبدأ المقربين منها مثل أهلها وأصدقائها يطلبون منها رسم بروتريهات، وصنع الحلي لهم، ثم أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتنسق إلكترونيا للوحاتها وأعمالها من الهاند ميد.

وأوضحت أنها تعمل وفقًا لمتطلبات المناسبات الاجتماعية، في رمضان تقوم برسم الصور، ونحت الأسماء على الفوانيس الخشبية، ما يزيد من أسعار هذه الفوانيس حسب الرسم وحجم الفانوس، مشيرة إلى أن الفانوس مقاس 20 سنتيمترا بسعر 120 جنيها، ومقاس 30 سنتيمترا بـ 160 جنيها، وشغل الهاند ميد كل قطعة لها سعرها حسب الخامة والشغل، ويكون لها زبائنها الخاصة التي تقدر قيمة المشغولات اليدوية.

ونصحت "مادلين" من لديه موهبة بضرورة العمل على تنميتها مهما واجه من صعوبات، قائلة "لابد أن يتمسك كل شخص بحلمه حتى يتحول إلى حقيقة"، موضحة أنها تسعى لأن يكون لها مشروعها الخاص الذي تعرض خلاله أعمالها للبيع بسعر مخفض مثل الفوانيس، واللوحات، وكل أنواع شغل هاند ميد.