واشنطن: لن نحارب في أوكرانيا لكن سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد أن العسكريين الأمريكيين لا يشاركون في المعارك الجارية في أوكرانيا، وأن واشنطن لا تخطط لإرسالهم إلى هناك.



وفي تصريحات لقناة "سي إن إن" الإخبارية، قال جيك ساليفان مساعد الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي: "العسكريون الأمريكيون لن يشاركوا في العمليات في أوكرانيا. لا وجود لهم هناك حاليا، لكننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".



وجاءت تصريحات المسئول الأمريكي في تعليقه على أنباء عن تعرض معسكر تدريب قرب مدينة لفوف غربي أوكرانيا لقصف روسي.



وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر إعلامية أوكرانية وروسية بتوجيه الجيش الروسي ضربة لمعسكر غرب أوكرانيا يعمل فيه مدربون أجانب، دون أن تذكر وزارة الدفاع الروسية هذا الهجوم في تقاريرها حتى الآن.