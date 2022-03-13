حضور جماهيري كبير للعرض الأول لفيلم «مش بالورقة والقلم»

وسط مشاركة جماهيرية كبيرة، أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، احتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة مساء أمس السبت، بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

وتم خلال الاحتفالية العرض الأول للفيلم الروائي القصير "مش بالورقة والقلم" للمخرج أحمد محمد عبده.

والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما ومن إخراج احمد محمد عبده وسيناريو وحوار ناجي عبدالله وبطولة مصطفي سلامة ورنا خطاب وآلاء على وبريهان أنور ويحي نديم وفريق العمل مدير تصوير محمد مطر ومونتاج منار حسني.

وشارك بالفيلم عدد من محاربات السرطان بمستشفي بهية، وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما رومانسية عن مقاومة المرأه لمرض السرطان.

وتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من محاربات السرطان بمشاركة الدكتورة جيلان احمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية والكاتب مجدي الشحري مدير عام الانتاج واحمد محمد عبده مخرج الفيلم وباقي أسرة الفيلم .