حسن مصطفى: أشرف صبحي طلب تعديل بعض المواد في قانون الرياضة الجديد

أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن تغييرات قانون الرياضة سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة واعتمادها والعمل عليها.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي:"لا يوجد تنفيذ على أرض الواقع لقانون الرياضة ونريد العمل عليه وتطبيق القانون على الجميع خلال الفترة القادمة، وهناك ظهور لبعض المشاكل في المواد يتم مناقشتها مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وايضا المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية".

وتابع "تواجدت في مجلس الشيوخ من أجل مناقشة جميع المواد التي يجب العمل عليها وتغييرها من أجل وضوح الرؤية للجميع خلال الفترة المقبلة وتواجد قانون يلزم الجميع على تنفيذة".

واختتم "وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي قام بترشيح بعض المواد من أجل دراستها وتعديلها ومنها خطة الاستثمار وأيضا ووح الرؤية لبند الـ 8 سنوات خلال الفترة القادمة".