مرتضى: أبوجبل طلب السفر لتصوير حلقة مع رامز جلال

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن طلب محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأبيض، جواز سفره خلال الفترة الماضية من أجل تصوير حلقة في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «أبوجبل طلب طوال الفترة الماضية جواز سفره لكي يسجل حلقة مع رامز جلال».

وارتبط اسم أبو جبل بالرحيل عن نادي الزمالك في الصيف الجاري بعدما تألق وظهر بمستوى مميز مع منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي اقيمت في الكاميرون.

وكان الزمالك قد خرج من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة التي تلقاها من الوداد المغربي في الجولة الرابعة، لدوري أبطال إفريقيا.