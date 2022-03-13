كشف محمد طلال، المتحدث الرسمي للوداد البيضاوي، موقف ناديه من ضم الثنائي المغربي، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعد إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك رحيل الأول عقب إنتهاء عقده، وعرض الثاني للبيع.

وقال طلال، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «قرار رئيس الزمالك، بشأن الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، كان مفاجأة بالنسبة، لنا، في الوقت الحالي، لا يمكنني أن أؤكد على وجود مفاوضات، ولكن اللاعبان مرحب بهم دائمًا بالوداد».

وتابع: «أوناجم لاعب كبير، ومرحب به دائمًا بين صفوف الفريق، الزمالك نادي كبير ونمتلك رصيد كبير لدى إدارته، وتواصلنا مع رئيسه مرتضى منصور وطلبنا عقد اتفاقية توأمة بين الناديين».

وواصل تصريحاته: «سنبرم توأمة بين ناديي الزمالك والوداد خلال الفترة المقبلة، نشكر مجلس الزمالك، على حسن الضيافة، هذا ليس غريبا على المصريين».

وحول خروج الزمالك من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أوضح: «منذ الإعلان عن المجموعة وتوقعنا التأهل رفقة الزمالك، ليس من الطبيعي عدم تأهل الأبيض، والمستفيد الأكبر هو بترو أتلتيكو».

واختتم تصريحاته، برسالة لجماهير الزمالك، قائلا: «لا تحزنوا على الخروج، هذه هي كرة القدم، والزمالك قادر على العودة من جديد الموسم المقبل».