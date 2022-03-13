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كشف أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، عن أزمة تأخر حافلة الأهلي في وصول ملعب مباراة صن داونز التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بخسارة الأحمر بهدف دون رد.

وقدم الأهلي شكوى رسمية لمراقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز، لإثبات تعطيل حافلة الفريق ومنع وصولها لملعب المباراة في الوقت المحدد.

وقال الفاضلي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «فريق الأهلي، وصل لـ الاستاد متأخرا نصف ساعة، نتيجة تواجد عدد كبير من مشجعي صن داونز، ولكنه أمر طبيعي».

وأضاف: «لا أريد أن نتعامل مع الأمر بـ محمل تعمد مضايقة مدرب الأهلي، كان هناك ترحيب للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في الملعب».

وأوضح: «تأخر أتوبيس الأهلي، لم يجعل الفريق يستعد للمباراة ويجري عمليات الأحماء في الملعب قبل بداية المباراة».

وشدد: «لا أعتقد أن نادي صن داونز طرفا في الموضوع، هو ناد كبير ومثل تلك الصغائر هو ليس بحاجة لها».

واختتم: «بعثة الأهلي في طريقها إلى العودة لـ مصر، الفريق توجه للمطار مباشرة عقب إنتهاء المباراة».