التموين: انتظام سلاسل التوريد ينعكس إيجابيا على أسعار السلع محليا

"الزراعة": 25% تخفيضات على السلع الأساسية بـ400 منفذ.. و"الصحة" تغلق 1265 منشأة طبية مخالفة ضمن حملات رقابية

ضبط ٢٢ ألف كيلو سمنة و٢٨٨٠ عبوة زيت و٦٢٠٠ كيلو مكرونة بمخزن بالبحيرة لبيعهم بالسوق السوداء.. وتحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز ببسيون

السيد علاء وإسلام جابر وشريف حربي وعلاء شبل وعمرو بحر وغادة الدسونسى ويارا صابر:



وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشيء المتعددة بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وذلك في إطار المتابعة اليومية المستمرة من جانب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لشحنات الأقماح المستوردة والمتعاقد عليها بالخارج لضمان انتظام سلسلة الإمداد.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن انتظام سلاسل التوريد العالمية خاصة من الدول التي تشهد نزاعا خلال الفترة الحالية، سيكون له تأثير إيجابي على أسعار السلع محليا، خاصة وأن القمح يدخل في إنتاج مجموعة من السلع الهامة مثل الخبز والمكرونة والدقيق.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن الوزارة تدخل مناقصات القمح بارتياحية كبيرة في ظل تأمين احتياجات البلاد من المحصول حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، مع قرب حلول موسم التوريد المحلي منتصف إبريل المقبل، وتم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة به، والمرور على مواقع التخزين ونقاط التجميع.

وأكد أن منافذ بيع السلع التابعة للوزارة تطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار عدد من السلع بالأسواق الحرة، وبعضها زيادة غير مبررة، ليتم طرح السلع ذاتها بأسعار منخفضة لعمل توازن بالسوق، مثل الأرز الذي توفره المجمعات بأسعار تبدأ من 10.5 جنيه.

كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من اللحوم الحمراء من خلال المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات ويصل عددها إلى 1200 مجمع، حيث يتم توفير كيلو اللحم السوداني المذبوح في مصر بسعر 95 جنيه كما هو دون زيادة.

من جهته، قال معاون وزير الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن الوزارة لديها 400 منفذ منتشرين في المحافظات، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المنافذ هي زيادة حجم المعروض من السلع المختلفة، بتخفيضات كبيرة تصل لـ25% عن مثيلتها في الأسواق المحلية.

وأشار القرش، في تصريحات صحفية، إلى وجود تعاقدات مباشرة بين الوزارة وصغار المزارعين لبيع المنتجات بجودة عالية وتقليل التكاليف، مؤكدا أن هذه المنافذ لا تهدف للربح بل لضخ المزيد من المنتجات، عبر قطاعات الزراعة المحمية وقطاع الإنتاج ومشروع صغار المزارعين.

وأعلنت مديرية التموين بالبحيرة عن ضبط ٢٢ ألف كيلو سمنة و٢٨٨٠ عبوة زيت و٦٢٠٠ كيلو مكرونة بمخزن تم تجميعهم لإعادة بيعهم بالسوق السوداء.

وأوضح المهندس مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركزى شبر اخيت وأبو حمص، موضحًا أنها أسفرت عن ضبط ٢٨٨٠ عبوة زيت طعام و ١٧٠٠ كيلو سمنة مجهولة المصدر بإحدى محلات الجملة قام صاحب المحل بتجميعهم واحتكارهم عن المواطنين و ١٠٠٠ كيلو مكرونة مجهولة المصدر بأحد مخازن الجملة وكذا ضبط ٩ تجار تموينين غير معلنين عن أسعار المقررات التموينية ومحل بقالة غير معلن عن أسعار البيع للسلع الغذائية للمواطنين.

وتمكنت الحملة التى تم تنفيذها بمركز شبر اخيت من ضبط ٥٠٠٠ كجم سمنه و ١٣٠٠٠ كيس مكرونة زنة ٤٠٠جرام داخل مخازن لاحتكارها واعادة بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية استعدادا لشهر رمضان المبارك على الأسواق والمحلات و الثلاجات و المصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي الوادي الجديد، يواصل مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد، ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري، تنفيذ الحملات التموينية بالأسواق المختلفة في المحافظة وذلك لضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية واللحوم والدواجن ، بجانب منع احتكار السلع وضمان توافر السلع بأسعار مخفضة.

وأعلن مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد، عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة والمعروضة للبيع والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة وجود تغير في اللون وتهتك في الأنسجة، وتم تحريز المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة و واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، وفرت المحافظة كميات من السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن اسعار الأسواق بمنافذ بيع بمقار الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وكذلك الوحدات المحلية القروية.

فيما تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز بسيون.

واستهدفت الحملة التفتيش على المخابز فى مركز بسيون، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

كما أعلنت محافظة الجيزة، ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الوراق بحوزته 88 طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها، وذلك خلال حمله مكبرة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، وتم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.