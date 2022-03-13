قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ للتعامل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن المسار الأول مرتبط بضبط الأسعار والأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن المسار الآخر مرتبط بتوفير السلع الأساسية، وضبط أسعارها بصورة دائمة، مشيرًا إلى التعاون مع كل الجهات المعنية كوزارة التموين، لإقامة معارض متنقلة وثابتة لـ«أهلا رمضان».

وأشار إلى أن منافذ الداخلية ضمن مبادرة «كلنا واحد»، ومنافذ المنطقة الشمالية العسكرية، والخدمة الوطنية، تبيع السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مخفضة في كل الأصناف بما يتراوح بين 20% إلى 30%، مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن الأسعار شهدت تحركًا نسبيًا من بعض التجار؛ نتيجة الحرب الأوكرانية، مضيفًا: «زيادة نسبية وغير مؤثرة، والسلع بدأت تتوافر بأقل من سعر السوق الحالي، في المنافذ المفتوحة بحوالي من 20% إلى 30%».

وأكد أن كل مركز في كفر الشيخ يضم منفذًا رئيسيًا لوازرة التموين ووزارة الداخلية، إضافة إلى العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة؛ لبيع السلع الأساسية والأسماك واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضة، قائلًا إن المحافظة تجري حملات ضخمة على الأسواق لضبط بعض السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.