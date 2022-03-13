الجيت كوني دو يعلن انطلاق الموسم الجديد ويبدأ في إجراءات تأسيس الاتحاد الإفريقي

عقد الاتحاد المصري للجيت كوني دو برئاسة أحمد فرج اجتماعه الأول خلال العام الجاري في مقره الجديد للاتفاق على ملامح بداية الموسم الرياضي للعام 2022/2023.

قال أحمد فرج، رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو، إنه سيتم الإعلان عن خطة النشاط للموسم الرياضي الجديد خلال فترة تبلغ في حدها الأقصى 15 يوما من أجل تفعيلها والبدء رسميا في إقامة البطولات لمختلف الأعمار السنية مع إعادة تشكيل المناطق في مختلف المحافظات.

تابع رئيس الاتحاد أن تم الاتفاق على بدء تفعيل الموسم الرياضي الجديد والبدء في استخراج كارنيهات الموسم الماضي للاعبين والمدربين والحكام، كما تم الاتفاق أيضا على تعيين الهيكل الإداري للاتحاد من المدير التنفيذي، والمدير المالي وإداري الاتحاد مع تشكيل اللجان المختصة لإدارة شئون اللعبة من أجل خدمة اللاعبين والمدربين والحكام.

وخلال أعمال مجلس الإدارة تقدمت إيمان عبد الواحد بمذكرة مفادها عدم وجود صلة بينها وبين الاتحاد الإفريقي للجيت كوني دو الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، كما أنه سيتم إعداد مذكرة من جانب رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو لقبول خطاب عضو مجلس الإدارة بخصوص ذلك الشأن وارتباطها رسميا فقط بالاتحاد المصري للجيت كوني دو.

وكشف أحمد فرج، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بخصوص ما يلزم من إجراءات تأسيس الاتحاد الإفريقي للجيت كوني دو تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة الذي يتواجد مقره في دولة أوزبكستان على أن تكون الجمعية التأسيسية بالقاهرة ومقر الاتحاد في القاهرة.

وقدم أحمد فرج، بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد إصدار توجيهات بتوفير كل الوسائل الممكنة لتعود مرحلة الهدوء ويبدأ الاتحاد في القيام بدوره في خدمة كافة العاملين في المنظومة الرياضية.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للجيت كوني دو من اللواء أحمد فرج، رئيس مجلس الإدارة واللواء أحمد خليفة، نائب رئيس مجلس الإدارة، سمير صبري أمين الصندوق، وعضوية كل من اللواء هاني فوزي، الدكتور أشرف سرور، إيمان عبد الواحد، العميد تامر حسين.