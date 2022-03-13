سفير الصين لدى بنجلاديش: لن نبني قاعدة عسكرية في بنجلاديش أو أي دولة أخرى

قال السفير الصيني لدى بنجلاديش، لي جي مينج، إن الصين لن تبني أي قاعدة عسكرية في بنجلاديش أو أي أرض أجنبية أخرى.



جاء ذلك في معرض تعليق السفير على تقرير إخباري أورد أن الهند استشعرت الخطر جراء استعداد الصين لإنشاء مركز لصيانة الصواريخ في بنجلاديش، خلال مؤتمر صحفي استضافته سفارة الصين في بنجلاديش.



وقال لي جي مينج إن الصين لا تقف إلى جانب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وإنما تريد بكين حلا سلميا للقضية من خلال الحوار.



وبالإشارة إلى تصريح وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن بشأن هذه المسألة، قال لي، إن بنجلاديش تريد السلام وهذا ما تريده الصين بالضبط، بحسب وكالة أنباء "يو إن بي" البنغالية.