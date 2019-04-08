نقابة الصحفيين اليمنيين تعلن أن 3 من أعضائها يتعرضون للتعذيب في معتقل للحوثيين

أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، بأن ثلاثة صحفيين محتجزين لدى جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء، يتعرضون للتعذيب.

وقالت النقابة في بيان إنها "تلقت بلاغا من أسر الصحفيين عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد المعتقلين منذ العام 2015، في صنعاء يفيد بتعرضهم للضرب والتنكيل والتعذيب داخل المعتقل".

وأدان البيان ما وصفه بـ "القمع الوحشي، والأساليب التعسفية"، محملا جماعة الحوثي المسؤولية عن هذه الجريمة الممنهجة بحق الزملاء المعتقلين.

وأعرب البيان "عن استهجانه الشديد لإصرار الجماعة على تعذيب هؤلاء في الوقت، الذي تنظم فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين حملة دولية للإفراج عن الزملاء، الذين يواجهون حكما جائرا بالإعدام ويعيشون ظروف اعتقال قاسية جدا وغير قانونية منذ قرابة سبعة أعوام".

ودعا البيان إلى" سرعة الإفراج عن الصحفيين ، وناشدت كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير إلى مواصلة الجهود لإنهاء معاناتهم".

وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت حكما بإعدام هؤلاء الصحفيين في نيسان /ابريل 2020، بعد سنوات من اعتقالهم بتهمة التعاون مع التحالف بقيادة السعودية الذي يقود حملة عسكرية ضد الجماعة منذ العام 2015.