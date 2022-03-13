جولة ميدانية لمدير مديرية التربية والتعليم بمدارس وديوان إدارة غرب الفيوم

تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم صباح اليوم الأحد، عددًا من مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية للاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمدارس.

وتفقدت مدرسة العزب الرسمية للغات، ومدرسة مصطفى الجندي الابتدائية، غرب الفيوم، وذلك للاطمئنان على انضباط العمل بالمدارس ومتابعة العملية التعليمية للوقوف على المستوى العلمي للطلاب، والتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة لجميع الطلاب والعاملين بقطاع التعليم.

كما تفقدت ديوان إدارة غرب الفيوم التعليمية بحضور الدكتور عماد بليدي مدير إدارة غرب والدكتور أشرف المليجي وكيل الإدارة، حيث تابعت عدد من أقسام الإدارة ومتابعة سير وانتظام العمل بديوان الإدارة.