محافظ الشرقية يتفقد بيت ثقافة بردين والوحدة المحلية

زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرية بردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، في جولة مفاجئة؛ لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتفقد المحافظ مدرسة بردين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية وشارك طلاب وطالبات المدرسة طابور الصباح، مؤكدًا ضرورة الانتظام والحضور إلى المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.



واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للاطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس، مشددًا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لتحقيق الانضباط في العمل.



وانتقل محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بالوحدة المحلية ببردين, مشددًا على رئيس الوحدة المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإلزام أصحاب المقاهي والمحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، وكذلك حسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.



وشهدت الجولة تفقد محافظ الشرقية لبيت ثقافة بردين، مشددًا على ضرورة تفعيل الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالبيت باعتبارها تمثل أحد أدوات القوى الناعمة لتشكيل الوعي وبناء الشخصية وتقديم مواطن صالح يُشارك في بناء وتنمية المجتمع.