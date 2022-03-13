السكك الحديدية الأوكرانية تكثف جهودها لتعويض خسارة الموانئ البحرية

أعلنت هيئة السكك الحديدية في أوكرانيا، اليوم الأحد، تكثيف جهودها، لتعويض خسارة عدد من الموانئ البحرية؛ بسبب المعارك مع القوات الروسية.



وذكرت الهيئة -في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أنها تسعى إلى تكثيف جهودها إلى الضعف على الأقل، وذلك بالسكك الحديدية الحدودية الغربية مع دول الاتحاد الأوروبي؛ بهدف رفع قدرات النقل والتصدير للمنتجات الزراعية بشكل خاص، وذلك في ظل حجب الموانئ البحرية.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ميناءي "إزمائيل" و"ريني" بنهر الدانوب هما الملائمان حاليا فقط للشحن والتصدير وبكميات محدودة.