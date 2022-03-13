مسؤول أممي: نسعى للتوصل إلى اتفاق مع طرفي الصراع لفتح ممرات إنسانية بأوكرانيا

أكد منسق الأمم المتحدة الخاص بالأزمة الأوكرانية أمين عوض، اليوم الأحد، أن المنظمة الدولية تسعى إلى التوصل لاتفاق مع طرفي الصراع لفتح ممرات إنسانية لتسليم المساعدات الضرورية للمحتاجين في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمني -في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية- إن "أكثر الاحتياجات الإنسانية إلحاحا توجد في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي أوكرانيا، والتي ستكون واحدة من أصعب مناطق وصول قوافل المساعدات، بعد أن باءت محاولات عدة لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين منها بالفشل".

ويناشد المسؤولون في الأمم المتحدة أطراف الصراع لوقف إطلاق النار لفترة طويلة بما يكفى للسماح للمدنيين المحاصرين بمغادرة مناطق الصراع.

وكان مستشار الحكومة الأوكرانية في ماريوبول أنتون جيراشينكو، قد أكد في وقت سابق، أن المدينة لا يوجد بها دواء أو تدفئة أو نظام مياه، كما تعطلت محاولات توزيع الإمدادات ومساعدة الناس على الإجلاء بسبب القصف الروسي.