موسيقيون أوكرانيون ينظمون جولة أوروبية بعد الفرار من الحرب إلى ألمانيا

يستعد 10 موسيقيين أوكرانيين من الأوبرا الوطنية في مدينة أوديسا الأوكرانية، والذين فروا من الحرب إلى ألمانيا، للقيام بجولة في أوروبا مع الموسيقار الألماني هانز زيمر.

وقال أولكسندر ليسيوك، مدير الجولات في أوركسترا أوبرا أوديسا، إنه من المخطط أن تستمر الحفلات الموسيقية حتى نهاية أبريل، مع التوقف في محطات بهامبورج وستوكهولم وأمستردام وأماكن أخرى.

وتابع ليسيوك أثناء أداء بروفات في برلين: "بالطبع مشاعرنا مع وطننا، لكن كموسيقيين محترفين نركز أيضا على الحفلات الموسيقية".

ويبدأ الموسيقيون جولتهم، والتي كان من مقررا لها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي يقيم فيه أقاربهم في مدينة ماركت أوبردورف.

وقال ليسيوك،31 عاما، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ما يحدث بعد انتهاء الجولة غير واضح، مضيفا:"ما زلنا لا نعرف ما الذي سيحدث غدا أو بعد غد، من المفترض أن تكون الخطة هي مواصلة الجولة. لكننا ببساطة نأمل مرة أخرى أن تنتهي الحرب".

وتابع أنه حتى ذلك الوقت، فإنه يريد أن "يحل الفرح والسلام" بالناس مع الفنانين الآخرين.

وأضاف أن تسعة أعضاء من الفرقة كان من المفترض أن يشاركوا في الجولة لا يزالون في اوكرانيا، وقال "إنهم يدافعون عن وطننا".