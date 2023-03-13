الاتحاد الأوروبي يدرس خطة لتحفيز شركات الأدوية على مكافحة البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية

يعكف الاتحاد الأوروبي الآن على دراسة خطة لضمان الايرادات لشركات صناعة الدواء لتحفيزها على تطوير مضادات حيوية جديدة، متبعا على الأرجح نموذج على غرار نظام الاشتراكات في نيتفلكس الذي طبقته المملكة المتحدة، بعد الانتقاد الذي واجهته المقترحات السابقة الخاصة ببرنامج القسائم.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيديس صرحت في بروكسل اليوم الاثنين، بأن التكتل يدرس فكرة وضع آليات شراء للوصول إلى المضادات الحيوية الجديدة والحالية الخاصة بعلاج الميكروبات الدقيقة؛ مما يضمن الإيراد بصرف النظر عن حجم المبيعات.



وقالت إن التكتل لا يزال يرغب في عرض قسائم حصرية قابلة للتحويل، مضيفة أن هذه القسائم سيتم منحها واستخدامها تبعا لشروط صارمة.



ويعد برنامج المضادات الحيوية جزءا من مجموعة واسعة من التغييرات المقترحة في استراتيجية المستحضرات الطبية للاتحاد الأوروبي.



ويمثل التشريع الجديد، الذي من المقرر تقديمه في 29 مارس الحالي، نقطة خلاف بين النواب والتكتل المؤلف من 27 دولة.



وذكرت بلومبرج أن شركات المستحضرات الطبية تدفع بأن ذلك من شأنه عدم التحفيز على الابتكار في أوروبا، بينما يقول نواب التكتل إن هناك حاجة للتغييرات لضمان الوصول العادل للأدوية لسكان تتزايد بينهم نسبة الشيخوخة.



ومع أن قسائم المضادات الحيوية كانت تمثل نقطة محببة نادرة في التشريع بالنسبة للقطاع، إلا أن المشروع واجه انتقادا من قبل خبراء الصحة العامة.



وبمقتضى البرنامج سيتم عرض على الشركات التي تقوم بتطوير مضادات حيوية مهمة، قسيمة لتمديد براءة الاختراع على دواء آخر غير ذي صلة لمدة عام.



ويمكن بيع القسيمة؛ ما يعزز الحصيلة النقدية لمطور المضاد الحيوي.