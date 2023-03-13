تور دو فرانس 2024 يختتم بمرحلة ضد عقارب الساعة من موناكو إلى نيس

أعلن منظمو سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) اليوم الاثنين أن نسخة عام 2024 من السباق ستختتم بمرحلة تقام ضد عقارب الساعة من موناكو إلى نيس.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يختتم فيها السباق بمرحلة ضد عقارب الساعة منذ 35 عاما، عندما تفوق الأمريكي جريج ليموند بفارق 50 ثانية على الفرنسي لوران فينون وتفوق عليه بفارق ثماني ثوان في الترتيب العام ليتوج باللقب عام 1989 .

ولن ينتهي سباق العام المقبل في العاصمة باريس كما هو معتاد، حيث تحتضن باريس أولمبياد 2024 الذي يفتتح بعد نهاية السباق بخمسة أيام.

وستقام مرحلة ضد عقارب الساعة في 21 يوليو 2024 لمسافة 35 كيلومترا من موناكو إلى نيس وستتضمن تسلقين.

وتُفتتح منافسات تور دو فرانس 2024 في 29 يونيو في فلورنسا وهي المرة الأولى التي ينطلق فيها السباق من إيطاليا.