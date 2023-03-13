صن داونز: لا نفكر في تفويت مباراة الهلال لإقصاء الأهلي من دوري الأبطال

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كشف المنسق العام لفريق صن داونز، أهمية الفوز أمام الهلال والقطن في المباراتين المتبقيتين ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان صن داونز قد حقق الفوز على الأهلي في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد علي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «هدفنا الفوز فقط في كل مباريات، وهناك رقم قياسي يحققه الفريق الآن بعدد مباريات اللاهزيمة ونريد الحفاظ عليه بكل تأكيد».

وأضاف: «وهدفنا ايضا التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ولا يوجد تفكير أبدا في محاولة إقصاء الأهلي من البطولة».

وواصل المنسق العام: «لن يتم تفويت مباراة الهلال، لأنها إساءة بالنسبة لنا، ونريد أن نتصدر المجموعة حتى تسهل قليلًا الطريق لنا فيما هو قادم».

وأتم: «بيرسي تاو لاعب مميز والإصابات فقط هي التي أبعدته قليلا، وأكبر حشد جماهير حدث لصن داونز كان أمام الأهلي في المباراة الماضية، لأنه أصبح ديربي».