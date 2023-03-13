نائب جمهوري: مايك بنس محق في انتقاده لترامب بشأن اقتحام الكابيتول

قال النائب الأمريكي الجمهوري مايكل ماكول، أمس الأحد، إن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس كان محقا في انتقاد دونالد ترامب لدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.



وقال ماكول في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية: "لقد حرص نائب الرئيس بنس على الوضوح الأخلاقي والحكمة في ذلك اليوم".



وأضاف: "كان يوما مظلما (الهجوم على الكابيتول)، وأعتقد أن التاريخ سيحكم على الجميع بما فعلوه في ذلك اليوم"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.



وكان بنس قد قال في خطاب ألقاه في عطلة نهاية الأسبوع إن 6 يناير كان "وصمة عار"، مؤكدا أن "الكلمات المتهورة للرئيس السابق عرضت للخطر عائلتي وكل شخص في الكابيتول في ذلك اليوم".



وأضاف: "أعلم أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب".



وكانت تعليقات بنس من أقسى انتقاداته العلنية لترامب حتى الآن، وتأتي في الوقت الذي يدرس فيه خوض السباق الجمهوري للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.



كما انتقد بنس الجهود المبذولة لتبرئة المسؤولين عن أعمال الشغب في 6 يناير، بعد أن قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي إن المذيع تاكر كارلسون من قناة "فوكس نيوز" حصل على حق الوصول الحصري إلى 41 ألف ساعة من فيديوهات مراقبة الكابيتول خلال اندلاع أعمال الشغب في 6 يناير، لكنه وصف التمرد باعتباره "احتجاجا سلميا".