حماة وطن مطروح: تدريب وتصنيع الروبوت في ورشة عمل للاطفال

نظم حزب حماة الوطن بمطروح أمانة التعليم ورشة عمل لتدريب وتجميع الروبوت بقاعة الحزب، حيث تم شرح مقدمة في علم الإلكترونيات والبرمجيات؛ وما هو الروبوت وكيف يتم برمجته، والتعرف على خطوات تصنيعه وتنفيذه من خلال الباحث المخترع محمد فزاع ومتابعة من محمد عزت أمين التعليم بالحزب، تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.

وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن أمانة التعليم بالحزب أقامت ورشة العمل، بحضور الاطفال المشاركين في الكروس، حيث استهدفت الورشة التعرف علي مكونات الروبوت، وتجميع الأجزاء الأولى ثم تركيبه حتى ظهوره للمرحلة النهائية وهو يتحرك.

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح إلى الهدف من إقامة ورش العمل هو شرح علم الالكترونيات والبرمجيات وكافة المجالات لتشجيع الموهوبين والمبدعين واكتشافهم ورعايتهم في حدود الإمكانيات المتاحة، في ظل التطور التكنولوجي، والتركيز على أبنائنا في الأعمار الصغيرة.

وأكد أن حزب حماة الوطن بمطروح مستمر في إقامة ورش العمل في مجالات البرمجة وتصميم الروبوتات وتعليم وتدريب الأطفال العلوم التكنولوجية من سن 6 سنوات ويصل إلى سن 17 عاما؛ لتأثيرها الكبير في تطوير فكر الطفل وإكسابه مهارات أساسية ليس فقط في الحياة العملية، بل أيضا في الحياة الشخصية.