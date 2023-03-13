عضو دفاع النواب: غيرة المواطن على الجنسية المصرية إيجابية ومن حقه ينزعج

قال فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن غياب المعلومات أثار الشائعات والبلبلة حول قرار تعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه يشعر بالسعادة عندما ينزعج المواطن ويغير على وطنيته وبلده وجنسيته، لافتًا إلى سعادته برؤية البعض الآخر بأن الجنسية المصرية تساوي أكثر من تلك المبالغ.



وأكمل: «الشعور بقيمة الجنسية حاجة رائعة وإيجابية جدًا، من حق المواطن ينزعج ويسأل، ومن حق الحكومة تطلع وتوضح، وإثارة الشائعات والبلبلة حول الملف ترجع إلى أمرين: الأول غياب المعلومات، والثاني عدم ثقة البعض في الحكومة».



ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر ليست الدولة الأولى التي تتخذ تلك الإجراءات، مشيرًا إلى وجود أكثر من 23 دولة، تمنح إقامات وجنسيات مقابل الأموال.



وأكد أن تلك الإجراءات قانونية ومشروعة، قائلًا إن القانون رقم 26 لعام 1975، شهد تعديلًا عام 2019 بوضع المادة الرابعة مكرر، والتي تفيد بمنح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارًا مملوكًا من الدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة.



ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت عام 2019، وحددت مبالغ للعقار والاستثمار والوديعة، منوهًا أن الإقبال المنخفض على الحصول على الجنسية المصرية، أدى إلى خفض المبالغ المطلوبة في الإجراءات الجديدة الصادرة منذ أيام.









وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.



ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب.