ما مصير المراكب والأسماك وأدوات الصيد المضبوطة بالمخالفة لقانون حماية البحيرات؟

يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية رقم 146 لسنة 2021، استعمال مراكب فى الصيد بغير ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية.

كما القانون يحظر على أي شخص مزاولة مهنة الصيد، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد.

ويعفي من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بـ3 سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.

إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.

كما ينص القانون على أنه: "وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا".

ويعاقب كل من يخالف النص السابق أو شرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه. وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وينص القانون على أنه وفي جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز.

وحددت المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 2023 إجراءات التعامل مع الأدوات التي يحكم بمصادرتها.

ونصت المادة المشار إليها على أن يتخذ في شأن المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة التي يحكم بمصادرتها على النحو المبين بالقانون، الإجراءات الآتية:

تباع المضبوطات وتورد حصيلتها لصالح الجهاز بمعرفة اللجان التي تشكل لهذا الغرض، فيما عدا الشباك المخالفة فيتم التخلص منها بالطرق المنصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰.

وتجيز اللائحة بقرار من المدير التنفيذى للجهاز الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها لاستعمال الجهاز أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية - يستعان في المسائل الفنية الخاصة بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد والأسماك المضبوطة بتقرير فني قبل تحرير المحضر .

وتجيز اللائحة التظلم من هذا التقرير إلى المدير التنفيذي ويتم فحص هذا التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه من جانب لجنة تتكون من عضو فنى من غير المشتركين في إعداد التقرير الفني المعد قبل تحرير المحضر ومندوب عن المنطقة وعضو من الشئون القانونية بالجهاز، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المدير التنفيذي، وتنتهى اللجنة إلى توصية بشأن التظلم يتم عرضها على المدير التنفيذى لاتخاذ القرار اللازم.