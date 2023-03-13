مفوض أوروبي: انهيار بنك وادي السيليكون لا يشكل خطرا على بنوك التكتل

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قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني في بروكسل اليوم الاثنين، إن انهيار بنك وادي السيليكون لا يشكل خطرا مباشرا على القطاع المصرفي الأوروبي.

وأضاف جنتيلوني: "إن إمكانية حدوث تأثير غير مباشر شيء ينبغي وضعه في الاعتبار ، بيد أننا لا نعتبره خطيرا للغاية في الوقت الحالي".

وأعلنت شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية يوم الجمعة، أنها استحوذت على بنك وادي السيليكون ومقرها وادي السيليكون، والتي تخصصت في تمويل الشركات الناشئة.

وأخفق البنك بعد عجزه عن جمع تمويل في إطار زيادة رأس المال الطارئة.

وقال جنتيلوني إن الوضع خضع لمراقبة شديدة من البنك المركزي الأوروبي لكنه شدد على أن جميع البنوك الأوروبية تتخذ إجراءات مناسبة لإزالة خطر العدوى.

وأضاف جنتيلوني، معلقا على تأثير السوق لانهيار بنك وادي السيليكون، إنه من المتوقع أن يؤثر ذلك على قيمة أسهم القطاع المصرفي الأوروبي.

يشار إلى تواجد وزراء مالية منطقة اليورو في العاصمة البلجيكية حاليا لحضور اجتماع دوري لتقييم اقتصاد التكتل ومناقشة قرارات الميزانية والسياسة المالية المزمعة.