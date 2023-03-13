وزير المالية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يجب أن يبقي على خطة حظر محركات الاحتراق الداخلي

دعا وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بخطة لحظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، في مواجهة تهديدات ألمانيا وإيطاليا بعرقلة التغيير.

وقال لو مير، لقناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين "لا يمكننا القول إن هناك حالة طوارئ مناخية، بيد أننا نتراجع عن الانتقال إلى السيارات الكهربائية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف لو مير "نحن على استعداد للقتال من أجل هذا لأنه خطأ بيئي واقتصادي".

وأثارت ألمانيا وإيطاليا اعتراضات على الحظر قبل أيام فقط من التصويت المقرر، وطالبتا بإيقاف المحركات التي تعمل بالوقود الكهربائي التركيبي، المعروف باسم "إي- فيولز"، مما أدى إلى تأخير القرار إلى أجل غير مسمى.

وقدمت المفوضية الأوروبية بعض الضمانات بشأن الوقود الكهربائي التركيبي "إي- فيولز"، بيد أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستجتاز المأزق.

والوقود التركيبي أو الوقود الكهربائي والمعروف باسم "إي- فيولز"هو نوع من الوقود البديل. ويتم تصنيعه باستخدام ثاني أكسيد الكربون المحتجز أو أول أكسيد الكربون، جنبا إلى جنب مع الهيدروجين الذي يتم الحصول عليه من مصادر الكهرباء المستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية.