رئيس الوزراء الصيني الجديد يدعو إلى التعاون مع الولايات المتحدة

دعا رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانج ، في اليوم الأخير من دورة هذا العام للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى زيادة التعاون بين بكين وواشنطن.

وقال رئيس الوزراء الصيني الجديد في أول مؤتمر صحفي له إن أكبر اقتصادين في العالم مرتبطان ارتباطا وثيقا اقتصاديا وتجاريا.

وتابع لي أن "الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويتعين عليهما التعاون". وأضاف: "الحصار والقمع (ليسا في مصلحة أحد)"، مكررا اتهامات الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الولايات المتحدة تريد منع صعود الصين في العالم من خلال الاحتواء والعزلة.

واستخدم لي نبرة تصالحية نسبيا تجاه الولايات المتحدة مقارنة بشي ووزير الخارجية كين جانج.

وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة جراء إسقاط منطاد صيني يزعم أنه يستخدم للتجسس في المجال الجوي الأمريكي، مما زاد من التوترات الناجمة عن مطالبات بكين بشأن تايوان من بين أمور أخرى.