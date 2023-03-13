أزمة مفاجئة تواجه حوالي ألف معتمر، وتهدد بحدوث ارتباك في رحلات العمرة بسبب تأخر صدور تأشيرات المعتمرين في القنصليات رغم قرب مواعيد سفر هؤلاء المعتمرين، وتبذل القنصليات السعودية في القاهرة والسويس جهودا كبيرة لحل المشكلة والإسراع بإصدار التأشيرات.



وتوجه عدد من شركات السياحة، بشكاوى إلى وزارة السياحة وغرفة الشركات حول تأخر إصدار التأشيرات الخاصة بمعتمريهم، وناشدت الشركات مسؤولي الوزارة والغرفة سرعة التدخل لحل المشكلة.



وأكدت الشركات في شكاواها أن عدم صدور التأشيرات سيربك جدول رحلات المعتمرين ويسبب أزمة بين المعتمرين والشركات السياحية وكذلك شركات الطيران؛ لضياع مواعيد السفر المقررة للرحلات بجانب مشكلة في حجز الفنادق بالمملكة العربية السعودية.



وكشفت مصادر سياحية أن هناك حوالي ألف تأشيرة معلقة في قنصليتي الإسكندرية والسويس، وتم التواصل مع مسئولي القنصليتين الذين أبدوا تجاوبا كبيرا مع مطالب الشركات بسرعة صدور التأشيرات وحل المشكلة، وتبذل القنصليتان جهودا كبير لإصدار التأشيرات؛ حتى يلحق المعتمرون بمواعيد رحلاتهم.