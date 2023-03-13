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مدرب نانت يكشف أسباب عدم مشاركة مصفى محمد أساسيا

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 2:34 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 2:34 م

كشف أنطوان كومبواريه، المدير الفني لنادي نانت، أسباب عدم مشاركة مصطفى محمد، مهاجم الفريق بشكل أساسي.

مصطفى محمد شارك بديلًا في مباراة فريقه أمام نيس أمس الأحد، ليسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 89، وينقذ فريقه من الخسارة.

وقال كومبواريه في تصريحات بعد نهاية المباراة: «ليس لدي مشكلة مع أي لاعب.. من وجهة نظري فالثنائي ياناجو وديلورت يتقدمان على مصطفى محمد في المشاركة».

وأضاف: «هناك منافسة قوية، وأفضّل هذا الموقف عندما يدخل بديلا ويسجل، هذا يساعدنا».

وأتم: «لا يجب عليه أن يستسلم، أنا بدوري أثق فيه، ولكني أفهم أنني في لحظة ما سيتوجب علي إشراكه أكثر لأن اللاعبين يكونون سعداء عندما يلعبون كثيرا».


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