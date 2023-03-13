الرئيس الصيني: علينا تعزيز الدفاع الوطني وتحويل جيشنا إلى جدار عظيم من الفولاذ

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إنه يرغب في تحويل الجيش الصيني إلى "جدار عظيم من الفولاذ"، وذلك أثناء حديثه في اليوم الأخير من جلسات مؤتمر الشعب الوطني في دورته للعام الحالي.

وأكد شي: "علينا أن نعزز تحديث الدفاع الوطني والبناء العسكري بصورة شاملة، وأن نبني جيش الشعب ليكون جدارا عظيما من الفولاذ الذي يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية".

ووافق مؤتمر الشعب هذا العام على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.2%، وهي زيادة أعلى نسبيا من الزيادة المخطط لها في مجموع النفقات.

وفي جزء آخر من خطابه، تناول الرئيس الصيني خطط بكين لـ"الوحدة" مع تايوان، وذلك على الرغم من أنه استخدم نبرة حذرة نسبيا، ولم يكرر تصريحاته السابقة التي قال فيها إن بكين لن تستبعد استخدام القوة العسكرية.

وأضاف: "يجب علينا تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للحزب لحل قضية تايوان في العصر الجديد، والتمسك بمبدأ الصين الواحدة وتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه في عام 1992، والعمل بفعالية على تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق".