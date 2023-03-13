ألمانيا: انهيار بنك سيليكون فالي لا يشكل تهديدا للاستقرار المالي

تحركت ألمانيا، اليوم الاثنين، لتهدئة المخاوف بعد أن تسبب إفلاس بنك "سيليكون فالي" الأمريكي في تراجع أسهم البنوك، مؤكدة أن هذا الهبوط لا يشكل تهديدا للاستقرار المالي في البلد الأوروبي.

جاءت التوترات بعد أن تدخل المنظمون الأمريكيون، اليوم الأحد، لضمان وصول المودعين لأموالهم في سيليكون فالي، بعد إعلان إفلاسه يوم الجمعة إثر تعرضه لسلسة من عمليات السحب.

ويمثل الانهيار أكبر إخفاق في الخدمات المصرفية للأفراد منذ الأزمة المالية في عام 2008، بحسب وكالة "فرانس برس".

في فرانكفورت، تسببت المخاوف من حدوث تداعيات في تراجع أسهم بنك دويتشه بأكثر من 5%، وتراجعت أسهم "كومرتس بنك"، ثاني أكبر بنك في ألمانيا بنحو 10%.

لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، قال إنه لا يرى أنه هناك تكرارا للأزمة المالية العالمية.

وقال في تصريحات للصحفيين: "لا أعتقد أننا في موقف مشابه لذلك الذي حدث آنذاك".

وعقد البنك المركزي الألماني اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لمناقشة التراجع في سوق الأسهم.

في غضون ذلك، قالت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" إن الفرع الألماني لبنك "سيليكون فالي": "لا يشكل تهديدا للاستقرار المالي"، لأنه ليس لديه علاقة نظامية".

وأضافت بافين أنها أمرت "بتجميد" العمل في الفرع الألماني للبنك، الذي قالت إنه لم يقدم خدمات إيداع في البلاد.

وأغلقت السلطات الأمريكية، الجمعة، مصرف "سيليكون فالي بنك"، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.