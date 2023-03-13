شهد سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي انهيارا كبيرا خلال تعاملات، اليوم، سواء على في السوق غير الرسمية التي يتم على أساسها تسعير جميع السلع والوقود وأغلب الخدمات، أو على منصة صيرفة الرسمية والتي يتم على أساسها تسعير فواتير الكهرباء الرسمية وخدمات الهواتف المحمولة.

ووصل سعر صرف الليرة في ختام تعاملات اليوم 97500 ليرة للدولار الواحد بزيادة كبيرة عن متوسط السعر أمس والذي تراوح بين 89000 و91000 ليرة للدولار الواحد، فيما كان سعر الصرف في مطلع هذا العام 42 ألف ليرة للدولار الواحد.

وعلى منصة صيرفة الرسمية، أعلن المصرف المركزي أن حجم التداول على المنصة اليوم 80 مليون دولار أمريكي بمعدل 75800 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وذلك بزيادة كبيرة بلغت 2700 ليرة دفعت واحدة عن معدل آخر أيام العمل في الأسبوع الماضي والذي بلغ 73100 ليرة للدولار الواحد.

وانعكس انهيار سعر الصرف على أسعار الوقود التي زادت بشكل قياسي اليوم مسجلة مستويات غير مسبوقة حيث زاد سعر صفيحة بنزين 95 بقيمة 36 ألف ليرة لتسجل 1713000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة بنزين 98 بقيمة 37000 ليرة لتسجل 1754000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت بقيمة 34 ألف ليرة لتسجل 1626000 ليرة. وقفز سعر قارورة الغاز إلى 1162000 ليرة بزيادة قدرها 25 ألف ليرة.

وعانت الأسواق من حالة من الارتباك بسبب الانهيار المستمر في سعر صرف الدولار، حيث اضطرت أغلب محلات السوبرماركت من تغيير سعر الصرف المعلن أمام صناديق الدفع، إذ أن جميع السلع باستثناء الخضروات والفاكهة مسعرة بالدولار الأمريكي، فيما يتم الدفع بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعلن والذي تغير مرات عديدة على مدار اليوم.

وكان الخيار الأفضل لدى قطاع من المواطنين الدفع بالدولار نقدا تفاديا للتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في سعر الصرف.