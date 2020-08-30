عبّر أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، عن استغرابه ممن يسأل عن موعد انخفاض أسعار السيارات.

قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إن الأسباب التي تسببت في ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة، وبالتالي لا يوجد مجال لانخفاض الأسعار.

وأضاف أن 2022 كان من الأعوام الصعبة في سوق السيارات، وكانت أهم ملاحمها أن كل شركات التصنيع التي ذهبت لتصنيع الشرائح الإلكترونية لن يظهر إنتاجها قبل نهاية 2023، ما أن هناك مشكلة قائمة بالفعل.

وأشار إلى أن نقص هذه الشرائح انعكس على إنتاج السيارات بشكل كبير، متحدثا أن أزمة أخرى ألقت بظلالها على 165 وهي الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن روسيا تمد مصانع دول الاتحاد الأوروبي بـ60% من مصادر الطاقة، موضحا أن غياب الطاقة يعني غياب الإنتاج، ومن ضمن هذه المنتجات المتأثرة هي السيارات.

وأوضح أن هناك تحديا آخر يتمثل في مدى توفر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الدولة تتجه لتوفير السلع الأساسية وليس السيارات باعتبار ذلك أمرا منطقيا.