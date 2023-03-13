مغادرة طائرة الإغاثة السعودية الـ15 لمساعدة ضحايا الزلازل بتركيا وسوريا

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر مطار الملك خالد الدولي اليوم الاثنين، متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في تركيا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الطائرة تحمل على متنها 85 طنا و346 كيلو غراما من المواد الإيوائية، منها 1.000 خيمة إيوائية، و13.329 قطعة ملابس، و3.600 بطانية، و3.600 فرش نوم.



ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.



وسبق أن أرسلت السعودية 14 طائرة إغاثية ضمن جسرها الجوي لتركيا وسوريا.



كما أطلقت السعودية عقب حدوث الزلزال حملة تبرعات شعبية عبر منصة ساهم الحكومية، تجاوز عدد المتبرعين فيها 2 مليون و197 ألفا، و631 متبرعا، بتبرعات تتجاوز 479 مليونا و859 ألفا و48 ريالا (7ر127 مليون دولار) حتى مساء الإثنين.



وفي 6 فبراير، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7ر7 درجات و6ر7درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.