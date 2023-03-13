قال خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن الدار تتبنى ثقافة الإفتاء والاستفتاء الرشيد، وذلك في معرض تعليقه على نصيحة وجهتها دار الإفتاء بعدم الخداع في عروض السلع والتطلعات الترفيهية والاكتفاء بالضروريات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أن هذه الثقافة معنية بما وراء الفتوى من قِيم وسلوكيات، كجزء من العملية الإفتائية بالصورة الأكمل.

وتحدّث عن النصيحة التي قدّمتها الدار قائلا: «نحن نساعد بعضنا البعض في تأصيل الفكرة التي رسخها علماء المسلمين نقلا عن القرآن والسنة وهي التحكم في شهوات النفس».

وشدد على أهمية هذه القضية التي دعت إليها كل الأديان، متابعا: «ليس كل ما اشتهيت اشتريت.. وليس كل ما أرادته النفس تسير وراءه».

وأشار إلى أن النصيحة التي قدمتها دار الإفتاء في هذا الصدد تندرج فيما وراء الفتوى، في إطار عملية إفتاء وقائي تمارسه الدار، لافتا إلى أن الشخص الذي يُسرف في الإنفاق يلحق به جزء من الإثم، لا سيما إذا أطلق العنان لنفسه للإنفاق.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد وجهت نصيحة للمسلمين قائلة: «على المسلم ألَّا يُخدع بعروض السلع والتطلعات الترفيهية، حتى لا يشعر بالحاجة والفقر، بل عليه أن يكتفي بالضروريات».

وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «على المسلم ألَّا يُخدع بعروض السلع والتطلعات الترفيهية، حتى لا يشعر بالحاجة والفقر، بل عليه أن يكتفي بالضروريات، ويتخلى عن نمط الحياة الاستهلاكية المتأثرة بالدعايات التجارية؛ فالمؤمن كَيِّسٌ فَطِنٌ».