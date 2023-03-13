أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ يشاركون في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار كل نقطة بتفرق

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شهد مركز شباب الربع في محافظة كفر الشيخ، فعاليات الأسبوع المائي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه بالمحافظة، بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

وتقام الفعاليات في كل محافظات مصر، بالتعاون بين الشركة القابضة للمياه ووزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات تتضمن تنظيم دوري كرة قدم تحت شعار "كأس المياه" بمركز شباب الربع التابع لإدارة شباب بلطيم.

كما تشهد الفعاليات تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة التوعوية، معلنًا موعد إقامة الحفل الختامي لتلك الفعاليات بمعسكر الطلائع، والشباب بمدينة مصيف بلطيم يوم 16 مارس.

فيما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الأسبوع المائي يأتي ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه على مستوى الجمهورية، تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمياه.

وتنظم فعاليات وأنشطة ومسابقات داخل مركز شباب الربع، بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ على مدار الأسبوع بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، تنفيذ فريق عمل الإدارة، ومركز شباب الربع.