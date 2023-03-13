أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بيريرا سيخوض معسكرات ويتعرف على الحكام في جميع أنحاء مصر.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة صدى البلد : "بيريرا لديه طموح كبير جدا مع باقي أعضاء اللجنة، نتمنى حدوث طفرة تحكيمية".

وأكمل: "لن يكون هناك مجاملات في اتحاد الكرة، لا أحد يحب الفشل لنفسه أو لبلده، نريد نحن نصحح الأوضاع على مراحل لذلك نحتاج إلى قليلا من الصبر، ليس كل خفاق نقول عليه فشل".

وأشار: "لم نتطرق للاستقالة في جلسة الوزير ولا يجب محاسبتنا بالقطعة".

وأضاف: "في حالة اعتذار منتخب المغرب مستعدين للمشاركة بدلا منه في كأس العالم للناشئين 2006 وجاهزين للمباراة وبكل لما يتعلق أمامها".

وعن شكوى كهربا: "من حق اتحاد الكرة تحويل أي شكوى للانضباط وليس من حق الاتحاد التدخل في عمل لجنة الانضباط واصدار القرار".

وأتم: "القرار يعلن من خلال لجنة الانضباط للنادي، لا ادعى اذا كان القرار موجود أو لا".