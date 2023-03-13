بوتين يعتزم لقاء كبار رجال الأعمال هذا الأسبوع لأول مرة منذ بدء أزمة أوكرانيا

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقاء كبار رجال الأعمال في الكرملين هذا الأسبوع، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على الاستعدادات الخاصة بعقد الاجتماع.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الاجتماع المقرر في 16 مارس الجاري مع كبار أعضاء النقابة الروسية للصناعيين ورواد الأعمال، يأتي في الوقت الذي تعزز فيه الحكومة، التي تواجه صعوبة في تغطية النفقات المتزايدة مع دخول الحرب عامها الثاني، من ضغطها على الشركات لدفع مزيد من الضراب.



ويشار إلى أنه تم إلغاء اجتماع بوتين برجال الأعمال العام الماضي بسبب بدء الحرب في أوكرانيا.



ويعتزم بوتين خلال اجتماع هذا العام التركيز على إحياء النمو الاقتصادي والمسؤوليات الأكبر التي تواجهها الشركات في الوقت الحالي.



من ناحية أخرى، يعتزم رجال الأعمال الإعراب عن قلقهم بشأن تعاظم دور الدولة في الاقتصاد، والدفع لاتخاذ مزيد من الخطوات تجاه تحرير بيئة الأعمال.