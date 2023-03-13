محافظ جنوب سيناء يقدم دعما ماليا للأطفال المصابين في انقلاب ميكروباص خلال عودتهم من المدرسة

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زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، الأطفال المصابين في حادث انقلاب الميكروباص خلال عودتهم من المدرسة، وذلك بعد نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

واطمأن المحافظ على جميع المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ودعاهم لحضور احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ34.

كما قدم لكل طفل دعما ماليا قدره 1000 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن جميع الحالات المصابة حالتهم مستقرة، ويخضعون للعلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وذكر أنه جرى تقديم الاسعافات الأولية طلاب في مكان الحادث وغادروا إلى منازلهم، ونقل 8 طلاب والسائق إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبدأوا يتماثلون الشفاء باستثناء طفلين حالتهما غير مستقرة ويخضعان للعناية المركزة والملاحظة الدقيقة.

وأصيب 12 طفلا وسائقا، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة رقم (ط ج ط - 7389) بالقرب من منطقة خليج الفيورد بمدينة طابا، وأسفر الحادث عن إصابة 12طفلا وسائق السيارة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.