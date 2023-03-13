وزير الدفاع الإيطالي يقرن المهاجرين بالحرب الهجينة الروسية الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيودو كروسيتو، أن ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط مقترن بـ "الحرب الهجينة" أو الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الوزير في بيان، اليوم الإثنين، إن الزيادة الهائلة في أعداد الأشخاص الذين يصلون من أفريقيا هي بسبب تأثير مجموعة المرتزقة الروس فاجنر في بعض البلدان الأفريقية.

يُذكر أن إيطاليا تناقش طيلة أسابيع وصول آلاف المهاجرين الذين يشقون طريقهم إلى إيطاليا من أفريقيا عبر البحر المتوسط على متن قوارب متهالكة في الغالب.

كما تتحدث وسائل الإعلام بالفعل عن حدوث "طفرة في أعداد المهاجرين".

ووصل أكثر من 1200 شخص إلى إيطاليا خلال مطلع الأسبوع الماضي، وأمس الأحد، وقع حادث لقارب أيضا قبالة الساحل الليبي حيث لا يزال هناك 30 شخصا في عداد المفقودين.

وقبل نحو أسبوعين لقي عشرات الأشخاص حتفهم في حادث وقع لسفينة مهاجرين قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا.

وطبقا للأرقام الرسمية سجلت إيطاليا بالفعل أكثر من 20 ألف مهاجر منذ يناير الماضي وهو عدد يفوق بكثير العدد المسجل خلال العامين السابقين والذي بلغ حوالي ستة آلاف.

واتهم كروسيتو، روسيا بالرغبة في إيقاع الأذى ببعض البلدان أولها وعلى رأسها إيطاليا، وبمحاولة التأثير من خلال قراراتها الجيو استراتيجي.

وتأتي تصريحاته في وقت تسعى فيه موسكو لزيادة نفوذها في إفريقيا.

وتنشط مجموعة فاجنر في عدة بلدان إفريقية، بما في ذلك مالي وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزمبيق.